Учебник издавна считался важнейшим средством обучения, развития и воспитания. Он содержит учебного материала, удачный подбор фактов, примеров, упражнений, способствующих развитию самостоятельного^ творческого мышления у учащихся и активизации их познавательной деятельности; соответствие возрастным особенностим учащихся по содержанию)языковых средств, эмоциональности; четкое структурное членение; хорошее графическое. и художественное оформление. —-

«Учебников по основам наук и факультативным курсам, создаются различные учебные пособия. Их отличительная особенность состоит в том, что они расширяют границы учебника, содержат дополнительные и справочные сведения. Учебные пособия: хрестоматии, сборники задач и упражнений, словари, книги для чтения, наборы карт и таблиц, программированные средства обучения и др. Работа с ними имеет важное значение для учащихся навыков самостоятельной работы.

В соответствии с Основными направлениями реформы общеобразовательной и профессиональной школы совершенствуются действующие и создаются новые учебники и учебные пособия по всем курсам школьного обучения. К их написанию привлекаются лучшие учителя, опытные методисты, видные ученые. Расширено производство высококачественных материалов для издания учебников на языках народов СССР.

Статья Конституции СССР предусматривает бесплатную выдачу школьных учебников. Все школьные книги выдаются бесплатно и по окончании учебного года сдаются в школьные библиотеки. Букварь выпускается ежегодно и остается у учащихся в память о I классе.

В связи с этим особое внимание в школе уделяется работе по хорошей сохранности книг, их обновлению. Во многих школах работают кружки переплетного дела и ремонта книг.

Введение системы бесплатного пользования школьными учебниками способствует экономии расходов семьи, расходов бумаги, разгрузке полиграфических предприятий. Это, в свою очередь, дает возможность улучшить качество учебников. Осуществляется переход учебников начальных классов на цветную печать.